الجاردين تكشف عن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

كشفت صحيفة «الجاردين» البريطانية عن التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي، أمام كريستال بالاس في مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والتي ستقام مساء غد السبت.

وجاء البلجيكي كيفين دي بروين أساسيا في تشكيل "جاردين" المتوقع وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الجولة السابعة من البريميرليج أمام إيفرتون

وجاء تشكيل "جاردين" المتوقع للسيتي وكريستال بالاس على النحو التالي:

ويلتقي السيتي مساء غد مع كريستال بالاس ساعيا لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر بـ24 والذي يبعد عن السيتي بـ8 نقاط وذلك بعد مرور 8 جولات من مسابقة البريميرليج.