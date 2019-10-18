تعديلات بالجملة في مواعيد مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي

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تم إعادة جدولة ثمانية من مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهري ديسمبر ويناير لأغراض البث التلفزيوني.

سيتم بدء مباراة ديربي الميرسيسايد في ملعب آنفيلد في الساعة 10.15 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، مع عرض مباشر للمباراة على منصة المشاهدة عبر الإنترنت أمازون برايم.

ويستضيف فريق يورجن كلوب واتفورد في الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة يوم السبت 14 ديسمبر، على الهواء مباشرة على قناة Bein Sports، قبل المغادرة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

عقب العودة من كأس العالم للأندية، تم تحديد موعد رحلة يوم البوكسينج داي للريدز إلى ليستر سيتي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر منصة أمازون برايم.

كما تمت إعادة ترتيب اللقاءات أمام وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد في آنفيلد.

سيزور الذئاب آنفيلد يوم الأحد 29 ديسمبر (الساعة الرابعة بعد الظهر عبر قناة Bein Sports) ثم يتبعه البلايدز يوم الخميس 2 يناير (الساعة 10 مساءً على Bein Sports).

سوف تبث قناة Bein Sports مواجهات ليفربول خارج أرضه أمام توتنهام يوم السبت 11 يناير (الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) والمواجهة في آنفيلد مع مانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير (6.30 مساءً).

أخيرًا لهذه الفترة، تم تحديد موعد مواجهة لاعبي الريدز أمام الذئاب في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 23 يناير، على قناة Bein Sports.