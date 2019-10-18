الصين تنفي طلبها بإقالة مدير فريق أمريكي لكرة السلة بسبب تصريحاته حول هونج كونج

نفت الصين اليوم الجمعة، مطالبتها إدارة فريق (هيوستن روكيتس) الأمريكي لكرة السلة بإقالة المدير العام للفريق بسبب تصريحاته عن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "تابعنا الأنباء ذات الصلة من وسائل الإعلام، وبالرجوع إلى السلطات الصينية المختصة، نؤكد أن الحكومة الصينية لم تتقدم بمثل هذا الطلب".

وكانت الصين قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بـ "تصريحات خاطئة" لمدير عام فريق (هيوستن روكيتس) الأمريكي لكرة السلة "داريل موري" عن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ودعته إلى "تصحيح الخطأ واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لمعالجة الآثار السلبية"، وحذف "موري" تعليقاته بعد أن أثارت استياء واسعا.

وكتب مالك نادي هيوستن روكيتس "تيلمان فيرتيتا" - في تغريدة - "أن موري لا يمثل هيوستن روكيتس .. ولسنا منظمة سياسية"، في حين أعربت عدة منظمات رياضية عن استيائها من تلك التصريحات منها الرابطة الصينية لكرة السلة وقناة CCTV الرياضية التابعة لمجموعة الصين للإعلام.