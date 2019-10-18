محافظة بورسعيد تصدر بيانا رسميا بشأن انقطاع الكهرباء والمياه

أصدرت محافظة بورسعيد بيان هام بشأن انقطاع الكهرباء المياه يوضح أنه تم انقطاع الكهرباء بمحافظة بورسعيد في تمام الساعة ٨.٥٠ مساء؛ بسبب حدوث انسحاب جهد من محطة محولات الرسوة على خطوط جهد ٢٢٠ ألف فولت من الشبكة القومية، ليتم النقل على الدوائر البديلة، وإعادة التوصيل للتيار تدريجيا بدءا من الساعة ٩.٣٠ مساء.

وتم التوصيل لجميع المناطق بالمحافظة في الساعة ١٠.١٥ مساء، وذلك بعد تشكيل غرفة عمليات لجميع القيادات التنفيذية برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لمتابعة الموقف أولا بأول، والذي أجري اتصالات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس وزير الكهرباء.

وتهيب محافظة بورسعيد المواطنين الشرفاء بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الإستقرار