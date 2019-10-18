الشرطة الهولندية تعتقل رجلا يشتبه أنه عزل أسرته داخل قبو لسنوات

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أعلنت الشرطة الهولندية يوم الخميس عن اعتقال رجل /67 عاما/ يشتبه أنه عزل أسرته داخل قبو لسنوات.

واتهم الرجل بتقييد حرية أشخاص دون وجه حق وإساءة معاملة الأبناء وغسل الأموال، حسب شرطة أسين في مقاطعة درينثي شرقي هولندا.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة: "اعتقلنا الأب".

وتعمل الشرطة الآن على افتراض أن أبناء الرجل الستة - الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 18 و 25 عاما - احتُجزوا في المزرعة بقرية روينرولد ضد إرادتهم لسنوات.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ناتالي شوبارت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أن الأبناء الستة لم يعيشوا هناك بمحض إرادتهم".

ولا يزال الدافع وراء احتجاز الأبناء غير واضح.

ولم تستبعد الشرطة أن تكون تلك الأسرة جزءا من طائفة ما، وتحقق فيما إذا كان ذلك يتعلق بممارسة عقيدة ما.

وهناك رجل آخر/58 عاما/ يعرف باسم جوزيف بي، يقف خلف القضبان أيضا لصلته بتلك القضية الغامضة، حيث كان يؤجر المزرعة للأب وأبنائه الذين عثر عليهم في وقت سابق من الأسبوع.

وتم العثور على الأسرة في قبو بالمزرعة بعد أن طلب أحد الأبناء المساعدة في حانة قريبة.

ويعتقد أنهم عاشوا هناك لمدة تسع سنوات بمعزل عن العالم الخارجي.