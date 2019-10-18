رئيس جامعة جنوب الوادى يتدخل لإنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة

فى لفتة إنسانية، تدخل الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، لإنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعدما استجاب لاستغاثة أسرتها التى طالبت بتوفير حضانة للطفلة.

وكانت أسرة الطفلة شهد طه محمود إسماعيل من مركز الوقف بمحافظة قنا، استغاثت برئيس جامعة جنوب الوادى، بعد مرور حوالى 6 ساعات على ولادة الطفلة التى كانت تعانى من مشاكل في التنفس وتحتاج إلى حضانة وتنفس صناعى ولم تفلح الأسرة فى العثور على حضانة داخل المستشفيات القريبة.

وخشيت الأسرة أن تلقى الطفلة مصير شقيقيها أحمد ومحمد اللذين لم تكتب لهما الحياة سوى أيام معدودة بسبب عجز الأسرة عن توفير مكان لهما في حضانة تتوافر بها الإمكانيات الطبية الفائقة التى تناسب الحالة الصحية للطفلين.

وعلى الفور استجاب الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة ووجه مدير عام المستشفيات الجامعية بسرعة توفير مكان للطفلة داخل المستشفى الجامعى حرصاً على سلامتها، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة، استقبل المستشفى الجامعى بالمعبر، الطفلة شهد طه وتم إيداعها بالمستشفى وتتلقى رعاية طبية متميزة بإشراف الدكتور محمد يوسف مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد خليل المعالج للحالة وتحت إشراف مدير مستشفى الجامعة بالمعبر ورئيس قسم الأطفال والطاقم الطبى بالحضانات، وسط إشادة أسرتها بجهود رئيس الجامعة وأطباء المستشفى الذين قدموا الرعاية الكاملة للطفلة.