عرض فيلم الممر للجمهور في المنيا بالمسرح الروماني

شهد محمد عبد الفتاح ، سكرتير عام محافظة المنيا، عرض فيلم الممر على المسرح الروماني بكورنيش النيل، بحضور مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالى محافظة المنيا.

أكد السكرتير العام على ضرورة بث روح الوطنية في نفوس المواطنين كافة، مُشيراً الى حب الوطن الذى نحيا فيه، فهو حاضرنا الذى نبنيه ومستقبلنا الذى نحلم بإظهاره في أبهى صوره من خلال التكاتف البناء بين أبناء الوطن، مشيرا الي أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل النهوض به، لافتاً أن نصر أكتوبر المجيد قد أعاد الكرامة والشرف اللذان نسعى جميعاً الى الحفاظ عليهم بالغالي والنفيس.

وكانت محافظة المنيا، قد اعلنت عن عرض فيلم الممر للجمهور يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر على المسرح الروماني بكورنيش النيل في تمام الساعة 8 مساءا، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبالتعاون مع مكتب المستشار العسكري، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر العظيم.