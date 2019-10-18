ناشط يمني: الإفراج عن معتقلي ثورة 11 فبراير خطوة إيجابية لحلحلة ملف الأسرى

اعتبر ناشط حقوقي يمني، اليوم الجمعة، خطوة إفراج الحوثيين عن خمسة من معتقلي شباب ثورة 11 فبراير، في عملية تبادل أسرى مع القوات الحكومية اليمنية، خطوة جبارة.

وقال توفيق الحمادي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (يمنية اهلية مقرها جنيف) في تصريح لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الافراج عن الخمسة المعتقلين في سجون صنعاء منذ اكثر من ثمان سنوات، والمتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تفتح بارقة أمل كبيرة لحلحلة ملف الاسرى والمعتقلين بشكل عام.

وأفاد الحمادي بأن اليمنيين باتوا في حالة من اليأس خاصة بعد تعثر المفاوضات بشأن اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بملف الأسرى، وتبادلت الأطراف اليمنية الاتهام بشأن فشل هذه الاتفاقية.

واوضح الحمادي أن هذه الخطوة تؤكد أن المبادرة الداخلية بين طرفي النزاع (الحوثيين والقوات الحكومية) قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في هذا الملف.

ولفت الناشط الحقوقي اليمني إلى أن هذه الصفقة تعد جزء من عدة صفقات تمت في الفترات السابقة والتي قام بها وسطاء محليين واسفرت عن الافراج عن مئات المعتقلين "ما يؤكد ان هذا الملف قابل للحل".

وطالب الحمادي بمزيد من الخطوات لحلحلة ملف الأسرى، من بينها التدخل بشكل قوي وعاجل من قبل الأمم المتحدة، وإشراك وسطاء محليين من أجل الوصول إلى حل عاجل.

وقال الحمادي :"يجب ان يبقى هذا الملف بعيداً عن المزايدات السياسية ويبقى ملفاً إنسانياً لا يخضع لاعتبارات عسكرية، وسيشكل مدخلاً اساسياً لتنفيذ بقية الاتفاقات الاخرى".

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قضت صفقة تبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية ، بالافراج عن 24 أسيرا ومعتقلاً من ضمنهم الخمسة المعتقلين بقضية محاولة اغتيال صالح.