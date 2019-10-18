أردوغان ينفي وقوع اشتباكات بين القوات التركية والكردية شمال سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة وقوع اشتباكات بين القوات التركية والقوات الكردية في شمال سوريا، بعد يوم واحد من اتفاق الولايات المتحدة وأنقرة وواشنطن على هدنة في شمال سوريا.

وصرح أردوغان للصحفيين في أسطنبول أن جيشه المنتشر في شمال سوريا لن يغادر المنطقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وألمح إلى أنه يريد إقامة "منطقة آمنة" خالية من الميليشيات الكردية يبلغ طولها أكثر من 440 كم وتصل إلى حدود العراق.

كان المصدر السوري لحقوق الانسان، أشار في وقت سابق إلى قصف تركي لمدينة رأس العين واندلاع اشتباكات بين القوات التركية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)التي يقودها الأكراد.