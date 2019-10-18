مقتل 7 أشخاص وإصابة 21 جراء ضربات جوية تركية رأس العين السورية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة، وذلك جراء ضربات جوية نفذتها طائرات حربية تركية على ريف مدينة رأس العين الشرقي استهدف منطقة أبو رأسين وقرى باب الخير أم عشبة ومضبعة التابعة لها.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، أن الضربات الجوية تسببت أيضا في مقتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ( قسد)، فيما تتواصل الاشتباكات بالمحاور أنفة الذكر بين مجموعات مسلحة موالية لتركيا من جانب، وقوات قسد ، من جانب آخر، في هجوم متواصل للأول على المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى.

على صعيد متصل علم المرصد السوري أنه يوجد داخل مدينة رأس العين أكثر من 38 مصابا جراء العمليات العسكرية في المدينة، ومصادر طبية حاولت فتح طريق لإنقاذهم لكن دون جدوى حتى اللحظة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 79 عدد الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الجاري، من بينهم نساء وأطفال.

ويأتي القصف التركي والاشتباكات بين قوات موالية لتركيا وقسد رغم وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه انقرة وواشنطن في شمال سورية.