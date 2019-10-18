كندية مصابة بالسرطان تشجع الناخبين على التصويت وإحداث تغيير

بدأت السبت الماضى مرحلة التصويت المبكر فى الانتخابات الفدرالية الكندية؛ حيث أظهر الشعب الكندى إقبالا كبيرا مقارنة بالانتخابات الماضية، ولكن نموذجا فريدا يرجح أن يشجع المزيد من الناخبين على الإقدام؛ حيث اشتعل تويتر بقصة فتاة مصابة بالسرطان وأصرت على استخدام حقها الدستورى فى ممارسة الديمقراطية والمشاركة فى التصويت وإن كانت فى آخر أيام حياتها.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية تلقت ماديسون ييتمان ذات الـ18 عاما نبأ إصابتها بورم خبيث فى مرحلته المتقدمة حين ذهبت للفحص بعد اكتشافها كدمات غريبة فى قدميها، وأخبرها الأطباء أن لديها أياما قليلة فى الحياة وأنه من المرجح أن تموت بعدها.

وظهرت ماديسون يوم الثلاثاء، فى مقر الاقتراع وهى تحمس الكنديين على المشاركة وإحداث تغيير.

وفى تغريدة لها قالت ماديسون: «كما ترون أنا لدى الفرصة والوقت الكافيين لأنتخب فبالطبع أنتم لديكم الفرصة أيضا فما عذركم».

وفى تغريدة أخرى قالت: «وجدتها فرصتى الأخيرة لإحداث تغيير أرجوكم شاركوا هذا مع أصدقائكم واذهبوا للتصويت».

وقال برنت ويليامسن عم الفتاة: «لديها وقت قصير فى حياتها ربما يحسب بالساعات ولكنها قررت إمضاء ذلك الوقت بالتصويت والآن لا أظن الـ 35% من الناخبين المتبقين لن ينزعجوا إذا قاموا بتقديم أصواتهم».

ويضيف ويليامسن: «من الجيد أن ماديسون تعلم جيدا أهمية الديمقراطية رغم صغر سنها ولذلك قررت المشاركة فى تلك الانتخابات ولكن للأسف لن تتمكن من المشاركة ثانية».

وحصد الفيديو الخاص بمشاركة ماديسون فى الانتخابات نصف مليون مشاهدة، كما حاز إعجاب الكثير من الرموز السياسية.

وعلق جاجميت سينج زعيم الحزب الديمقراطى الجديد على موقف ماديسون بتغريدته «إنى عاجز عن الكلام فهذا جميل للغاية أشكرك ماديسون وأحيى شجاعتك فى المحنة التى تمرين بها».

وأضاف سينج فى تغريدة أخرى «أرجوكم شاهدوا فيديو ماديسون واستجيبوا لندائها فأصواتكم تستحق أن تسمع كما سمع صوتها».

ومن جانبه شكر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الفتاة ماديسون على مبادرتها قبيل بدء التصويت الفعلى للانتخابات الفدرالية.

يذكر أن مرحلة التصويت المبكر فى الانتخابات الفيدرالية انتهت يوم الإثنين الماضى، على أن تنطلق المرحلة الفعلية يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر.