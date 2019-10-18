جوفينكو: الهلال السعودي يسعى لمواصلة الانتصارات

أكد الإيطالي سيبستيان جوفينكو لاعب فريق الهلال، اليوم الجمعة، على سعي فريقه للمضي قدمًا وتحقيق نتائج إيجابية أخرى، بعد الفوز على ضمك 3 /صفر، في منافسات المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال جوفينكو- في تصريحات عقب المباراة أن فريقه دخل المباراة من أجل حسمها بشكل مبكر، خاصة مع وجود العديد من الإصابات في صفوفه، والتي أثرت بشكل كبير على أداء الفريق رغم الفوز.

وتابع اللاعب الإيطالي أن الهلال في المسار الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفريق لم يحقق أي شيء بعد، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل، وتحقيق النتائج الإيجابية.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الأخير برصيد أربع نقاط.