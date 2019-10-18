فيدرر يعلن مشاركته في رولان جاروس 2020

أعلن السويسري المخضرم روجر فيدرر أنه سيشارك عام 2020 في بطولة «رولان جاروس» الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك في مقابلة الخميس مع قناة «سي إن إن» الأمريكية.

وكان فيدرر صاحب الـ 38 عامًا، قد عاد إلى الملاعب الترابية للبطولة الفرنسية في مايو الماضي بعد غيابه عن النسخ الثلاث السابقة، وبلغ الدور نصف النهائي في البطولة التي أحرز لقبها مرة يتيمة في 2009.

وقال فيدرر «سأخوض بطولة فرنسا المفتوحة، وعلى الأرجح لن ألعب قبل ذلك كثيرًا، لأنني بحاجة كي أبتعد قليلا (عن التنس) وأحتاج لبعض الوقت مع العائلة».

وأعلن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى 20 بفارق لقب واحد فقط عن «سيد» رولان جاروس الإسباني رافاييل نادال» الإثنين أنه سيشارك أيضا في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف عام 2020، حيث يأمل في إحراز ذهبية منافسات الفردي، اللقب الكبير الوحيد الذي تفتقده خزائنه.

ويحتل فيدرر المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ويحمل الرقم القياسي في عدد الأسابيع تواليًا التي احتفظ بها في صدارة هذا التصنيف 310، بالإضافة إلى الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى ضمن الجراند سلام صاحب الـ 20، كما توج ست مرات ببطولة «الماسترز» التي تقام في نهاية الموسم وتجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم.