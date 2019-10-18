رئيس الوزراء الإيطالي يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أمريكا وتركيا ، أمس، ووصفه بأنه خطوة إيجابية .

وقال كونتي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية- إن " إعلان القوات التركية وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وتعليق عملية (نبع السلام) يعد نتيجة إيجابية، والآن سنقوم أيضًا بتقييم شروطه وطلب إقامة المنطقة الآمنة بشكل أفضل بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية " .

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار وتعليق عملية (نبع السلام) في شمال شرق سوريا لخمسة أيام، وانسحاب الوحدات الكردية من منطقة آمنة تسيطر عليها تركيا لاحقا، وتتعهد بحماية جميع قاطنيها من المدنيين .