القيعي: اهتمام مانشستر يونايتد بالشناوي؟ لا تترك أحدا يلعب في رأسك

علق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة النادي الأهلي على ترشيح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وقال القيعي عبر برنامج (ملك وكتابة) على قناة النادي الرسمية، مساء أمس الخميس: "إذا كان الخبر صحيحا، بالطبع فهو أمر رائع، ويليق بالشناوي".

وأضاف "أرى أن كل حراس مرمى الأهلي على مدار التاريخ يمكنهم الاحتراف في أوروبا سواء إكرامي أو ثابت البطل وشوبير والحضري".

وأشار إلى أن "كما أن شريف إكرامي سبق له الاحتراف في الدوري الهولندي لفترة".

ووجه القيعي نصيحة للشناوي، قائلًا: "لا تترك أحدا يلعب في رأسك، إذا كان مانشستر يونايتد يريد ضمك".

وواصل مستشار الأهلي "مشكلة مانشستر يونايتد هي إصابة دي خيا وبمجرد تعافيه سيكون الحارس الأساسي للفريق".

واختتم القيعي حديثه: " إذا استطاع الشناوي أن يقدم مستويات هائلة، وهو بمقدوره ذلك، حينها يمكن لمانشستر أن يتصرف في دي خيا".

وكانت صحيفة "برمنجام ميل" الإنجليزية، زعمت في تقرير لها أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع الشناوي.

ويملك مانشستر يونايتد ثلاثة حراس بالفعل هم دي خيا وسيرجيو روميرو حارس منتخب الأرجنتين ولي جرانت، كما أنه أعار حارسه الشاب دين هندرسون إلى شيفيلد يونايتد.