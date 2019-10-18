فرق التدخل في حالات الطوارئ في شرطة نيوزيلندا تجري تدريبات

من المقرر أن تنشر شرطة نيوزيلندا فرقا مسلحة للتدخل السريع في حالات الطوارئ، من أجل مواجهة مواقف مماثلة للهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستتشيرش في 15 مارس، والذي أودى بحياة 51 شخصا.

وقالت شرطة نيوزيلندا في بيان اليوم الجمعة إن فرق الرد السريع ستضم أفراد الشرطة الخاصة، وهم مسلحون، ومجهزون ومستعدون لدعم الخطوط الأمامية، وليس لهم مواقع ثابتة.

وخلال التدريبات التي تستمر ستة اشهر، سيتم استخدام هذه الفرق في الخطوط الأمامية بالمواقع الرئيسية في أنحاء البلاد، بما في ذلك أقاليم أوكلاند ، وكانتربيري - حيث تقع مدينة كرايستشيرش- وايكاتو.

وقالت الشرطة إنه تم اختيار هذه الأقاليم حيث أنه تم بها ضبط ورصد وتسليم أكبر عدد من الأسلحة.

وحظرت نيوزيلندا الأسلحة نصف الأوتوماتيكية، ذات الطابع العسكري، بعد أقل من شهر من هجوم المسجدين، حيث كان منفذ الهجوم يحمل أسلحة أوتوماتيكية. كما تبنت برنامجا أسفر عن تسليم الآلاف من قطع الأسلحة، مقابل تعويضات.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش قال في بيان "في أعقاب حادث 15 مارس في كرايستشيرش، تغيرت طبيعة عملياتنا"، مضيفا أن مستوى التهديد لا يزال متوسطا، كما أننا نعيد النظر، على نحو متواصل، في معداتنا وتدريباتنا وقدراتنا التي نستخدمها لتقديم الخدمة الشرطية من أجل ضمان أننا لا نزال لائقين لتنفيذ اهدافنا".

يشار إلى أن الشرطة في نيوزيلندا لا تضع في المعتاد الأسلحة التي تحمل على الأجناب، ولكنها تحتفظ بها في سيارات الدورية.

وسيتم نشر فرق الرد السريع بداية من مطلع نوفمبر المقبل.