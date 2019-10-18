الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم لليمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

بحث نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن على ناصر لخشع، اليوم الجمعة، في فيينا مع مدير دائرة شئون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بجوهان برندلينو، التعاون بين اليمن والمكتب في مجال المراقبة على الحاويات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وأكد المسئول الأممي استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم لليمن وفق الأولويات التي تحددها الحكومة اليمنية ودعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها.

حضر اللقاء سفير اليمن في فيينا هيثم شجاع الدين.