هل الخطأ وارد فى نتائج التحاليل الطبية؟

نعم، الخطأ وارد فى نتائج التحاليل الطبية. إذا استثنينا أن يكرن الخطأ نتيجة لعيب من جهاز التحاليل ذاته، وهذا أمر بالطبع سهل اكتشافه، وهو مسئولية القائمين على صيانة الجهاز، إلا أن الخطأ وارد ويمكن للطبيب المدقق أن يكتشف هذا بالحاسة الطبية السليمة أو مقارنة النتائج ببعضها، وفى النهاية سؤال المريض عن ملابسات وظروف أخذ العينة. الأخطاء فى التحاليل قد تحدث فى أى مراحل التحليل قبل إجراء التحليل وأثناءه أو بعده وكلها بلا شك قد تؤدى لنتائج وخيمة سواء فى التشخيص أو العلاج لذا يجب مراجعة كل الخطوات وظروف إجراء التحليل.

< قد يلعب الطعام دورا مهما فى إعطاء قراءة خاطئة لنتيجة التحاليل وجبة من الأسماك الغنية باليود لها أن تؤثر على نتائج فحوصات نشاط الغدة الدرقية. الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين (ك) تتدخل فى نتائج اختبارات تجلط الدم. اللبن ومنتجاته الغنية بالكالسيوم والفسفور تعطى نتائج لمعدلات أعلى إذا ما تم تناولها قبل إجراء التحاليل.

< الأدوية التى يتناولها الإنسان ببساطة دون أن يدرى أن لها أثرا مهما على نتائج التحاليل يجب أخذها فى الاعتبار مثل الأدوية الملينة والإسبرين وأدوية البرد والزكام ومسكنات الألم ومضادات الحموضة بل وحبوب منع الحمل أيضا.

< المجهود العضلى والأنشطة الرياضية لها بالفعل أثر على نتائج التحاليل لذا يجب أن تجرى التحاليل فى ظروف طبيعية من كل النواحى.

< إجراء التحاليل الطبية تحت وقع ظروف نفسية وعصبية قاسية أيضا قد تحمل تغيرات فى نتائج التحاليل لا يحسب لها حساب وإن كانت بالفعل مؤثرة.

< هناك أيضا الظروف المحيطة بتحضير العملية ذاتها أو الطريقة التى بها يتم تناول العينة سواء كانت دما أو بولا أو غيرها والتى يجب أن تتم فى ظروف محكمة التعقيم وإلا تلوثت العينة وكانت نتيجتها مخالفة تماما للحقيقة.

< فى النهاية، وهذا نادر الحدوث، نظرا لاعتماد المعامل على نظم حديثة تعتمد على برامج الكمبيوتر الآن إلا أن اختلاط الأسماء أو كود العمليات احتمال وارد فيما ندر.