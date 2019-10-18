أنباء سارة لبرشلونة وجماهيره قبل مواجهة إيبار في الدوري الإسباني

حصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة على الضوء الأخضر من جهازه الطبي، لإمكانية مشاركة اللاعبين صامويل أومتيتي وجونيور فيربو، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة مضيفه إيبار غدا السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وخاض اللاعبان مران برشلونة اليوم دون المعاناة من أي مشكلات، وقد أعلن الجهاز الطبي أن بوسعهما المشاركة في مباراة الغد.

وتماثل صامويل أومتيتي للشفاء من إصابة في القدم اليمنى كان قد تعرض لها في أوائل سبتمبر الماضي خلال تواجده بمعسكر المنتخب الفرنسي، علما بأن غيابه تكرر في فترات سابقة بسبب مشكلة في الركبة.

أما جونيور فيربو، فقد تعافى من إصابة في عضلات الفخذ كان قد تعرض لها في أكتوبر الجاري.