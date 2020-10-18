وزيرة العدل الألمانية: قواعد مكافحة كورونا يجب أن تكون مفهومة بالنسبة للمواطنين

دعت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت، إلى التحلي بالإحساس بالتناسبية فيما يتعلق بالقيود التي يتم فرضها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت لامبرشت لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" في عددها الصادر غدا الاثنين: "بالنظر إلى قرارات قضائية ألغت حظر الإقامة الفندقية لألمان ينحدرون من بؤر خطر يزداد بها عدد الإصابات في ألمانيا، فإنه يتعين في جميع الإجراءات الانتباه دائما إلى أن تكون الإجراءات مبررة جيدا ويمكن استعيابها بالنسبة للمواطنين".

وتابعت الوزيرة الاتحادية قائلة: "فقط على هذا النحو يمكننا الحصول على تأييد كبير من المواطنين".

وساندت لامبرشت مطالب نواب بالبرلمان الألماني "بوندستاج" دعوا لتعزيز إشراك البرلمان في القرارات.

يُذكر أن الولايات الألمانية تطبق أغلب إجراءات مكافحة وباء كورونا على أساس أوامر إدارية أقرتها حكومات كل ولاية وليس البرلمان.

وتابعت وزيرة العدل الألمانية: "في بداية الوباء كان ضروريا اتخاذ رد فعل سريع للغاية ومرن، لذا كان مقبولا في تلك الفترة الزمنية أن يتم اتخاذ إجراءات محددة المدة لمكافحة الوباء استنادا إلى أوامر إدارية، ولكن يتعين علينا الآن أن نفحص بعناية شديدة نوعية الإجراءات التي يجب أن يضع البرلمان معايير قانونية أكثر دقة لها على المدى الطويل".