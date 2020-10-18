حظر استخدام الهواتف أثناء قيادة السيارات نهائيا فى بريطانيا

وسعت الحكومة البريطانية، نطاق قانون منع استخدام الهواتف في السيارات؛ ليشمل أيضا منع تصفح الهاتف أو النظر إليه أو ممارسة الألعاب الخاصة به، والتى كان مسموحا بها من قبل.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فرضت شرطة المرور البريطانية عقوبة غرامة 200 جنيه إسترلينى على المخالفين، وخصم 6 نقاط من رخصة القيادة مع العلم، بأن 12 نقطة كفيلة بإلغاء الرخصة.

وقال بريناس فير وزير المرور البريطانى: "من الضرورى تطوير قانون المرور البريطانى ليتماشى مع متطلبات القرن الـ21، وبالتالى النظر لسلوك استخدام الهواتف في أثناء القيادة، وهو الأمر الخطير، ولذلك تم اتخاذ القرار الجديد بعد 3 أشهر من التباحث".

واستثنى القانون الجديد سائقى الدراجات النارية، إذ يسمح لهم باستخدام الهواتف دون مسكها باليد نظرا لحاجة بعض موصلى الطلبات لاستخدام هواتفهم.

وقال أنثنى بنهام مسئول شرطة المرور البريطانية، إن استخدام أحدهم للهاتف في أثناء قيادته بإمكانه تحويل مسار حياة شخص للأبد؛ لذلك ستتعامل الشرطة بكل حزم مع المخالفين.

وأضاف جاك كاوزانس مدير السياسات المرورية بالحكومة البريطانية، إنه على السائق الاهتمام أكثر بالطريق أمامه، بدلا من النظر للتغريدة أو رسالة البريد الإلكترونى التي تدق هاتفه، ولذلك على الشرطة تعزيز أكبر عدد من قواتها على الطرقات لردع المخالفين وتطبيق القانون الجديد.