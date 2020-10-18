الشرطة البريطانية تكتشف مزرعة حشيش في ملهى ليلي سابق

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا يوم السبت، إن الشرطة ضبطت ما قيمته مليون جنيه إسترليني (3ر1 مليون دولار) من الحشيش في ملهى ليلي سابق مكون من ثلاثة طوابق في مدينة كوفنتري بوسط إنجلترا.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن عملاءها داهموا الملهى الليلي السابق يوم الخميس وعثروا على حوالي ألف نبتة حشيش منتشرة في الطوابق الثلاثة بالمبنى بالإضافة إلى معدات بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.

واستخدمت الشرطة طائرة بدون طيار للمساعدة في تحديد مكان رجلين كانا يحاولان الفرار من المبنى، وأضافت الشرطة أنه تم القبض على ثلاثة رجال بشكل عام وتم اتهامهم بإنتاج مخدر من الفئة ب.

وقال آدم وارنوك قائد فرع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "كان حجم مصنع الحشيش كبيرا ومتطورا، ويمتد على ثلاثة طوابق من مبنى كبير".

وقال "إنها بالتأكيد واحدة من كبرى عمليات الضبط لمحصول ضخم تكتشفها الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة"، مضيفا أن "التحقيق مستمر حول هذه المضبوطات".