 التعليم العالي عن فرض رسوم الرسوب بالجامعات: لا يوجد دولة في العالم تعطي ميزة مدى الحياة - بوابة الشروق
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التعليم العالي عن فرض رسوم الرسوب بالجامعات: لا يوجد دولة في العالم تعطي ميزة مدى الحياة

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
هدى أمين
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:58 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:58 م

عبد الغفار: الراسب يتحمل فقط ما بين 10 إلى 15% من القيمة الفعلية للتعليم
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الزيادة في المصروفات الدراسية ببعض الجامعات لا تذكر، ولا تمثل إرهاقا للطالب أو أسرته.
وعن فرض رسوم الرسوب بالجامعات، علق خلال حواره لبرنامج «الحقيقة» الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، قائلا: «لا يوجد دولة في العالم تعطي ميزة مدى الحياة».
وأشار إلى أن الطالب الذي لديه عذر للرسوب يتقدم بإثباته لمجلس الجامعة، الذي يوافي بدوره الرسوم بالكامل أو جزء منها، لافتا إلى أن الراسب يتحمل فقط من 10 إلى 15% من القيمة الفعلية للتعليم.

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