محافظ دمياط تفتتح 4 مشروعات بقطاعي التعليم والصحة بمدينتى الزرقا والسرو

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، 4 مشروعات بقطاعى التعليم والصحة بتكلفة إجمالية 30.900، وذلك خلال جولة تفقدية، جاءت تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وافتتحت المحافظ، مدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن الأعمال المُنفذة لإتمام عملية الإحلال الكلي للمدرسة الواقعة على مساحة 677.50م2 بإجمالى 6 فصول دراسية، وبتكلفة قدرها 6.275 مليون جنيه.

كما تفقدت المحافظ، عددًا من الفصول والمكتبة، واطمأنت على مستوى الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت على الالتزام بما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان من تدابير، ومراعاة التباعد الاجتماعي والتأكد من التزام المعلمين والطلبة بارتداء الكمامة الواقية حفاظاً على سلامة الجميع.

كما افتتحت المحافظ، مدرستى كميلة الدعدع الرسمية للغات و الابتدائية، المنشأتين حديثًا على مساحة 6 آلاف بتكلفة قدرها 24.400 مليون جنيه، وبإجمالي 38 فصلًا دراسيًا، وأشادت بالمستوى التنفيذي لإنشاء المدرستين وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية.

كما توجهت بالشكر للمجتمع المدني لحرصهم على إنهاء جميع أعمال المرافق لهذا الصرح التعليمي.

كما افتتحت المحافظ وحدة طب الأسنان بمستشفى السرو المركزي بتكلفة قدرها 200 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وتفقدت كل التجهيزات بالوحدة المطورة طبقاً للاشتراطات الطبية، وأثنت على جهود المجتمع المدني لتنفيذه تلك الأعمال على الوجه الأكمل.