وزير التعليم العالي عن مشاركته للطلاب لعبة البينج بونج: مابقدرش اقاوم أي حاجة فيها مضرب

عبد الغفار: سعيد جداً بعودة الحياة للجامعات.. كانت أشبه بمدينة أشباح



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعليقاً على مشهد مشاركته لطلاب جامعة القاهرة لعبة «البينج بونج»: «مابقدرش أقاوم أي حاجة فيها مضرب ولعب حتى لو وسط الطلبة بحس أنها بترجع الواحد لأيام حلوة».

وحول وقائع زيارته اليوم لجامعتي عين شمس والقاهرة لمباشرة أول أيام العام الدراسي، أضاف في لقاء لبرنامج [كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: «منذ 15 مارس بداية تعليق الدراسة في الفصل الدراسي الماضي بسبب كورونا وأنا أرى الجامعات المصرية قريبة إلى مدينة أشباح».

وأشار إلى أن الجامعية بما فيها من طلاب أو أعضاء هيئة تدريس تعتمد على التواصل ووجود الناس، مستطردًا: «أنا كنت في أسعد حالاتي لأني شفت الحياة رجعت.. فوجود الطلبة داخلين وخارجين بيرجعنا للحياة الطبيعية اللي كلنا إتحرمنا منها وعرفنا قيمتها عندما حدث الإغلاق وسط جائحة كورونا».