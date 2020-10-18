سعى متواصل فى روسيا لتكرار تجربة الإنسان القديم في تدجين الثعالب كحيوانات منزلية

يحب الثعلب بلومبير، الذي كسب اسمه من لون فروه الشبيه بالأيس كريم المحبب للروس، أن يقوم مربياه سيرغيه وتاتيانا -وكليهما عالمي أحياء- باللعب معه وأن يمسحا على فرائه الأبيض، وكأنه كلب أليف، ولكن الثعلب المدجن لا يستطيع إخفاء غريزته البرية حين يمر بقفص لبعض الدجاج المسالم في الحديقة، وحينها يستيقظ المفترس بداخله.

تقول تاتيانا، لـ"فرانس برس"، إنه على الرغم من لطف ووداعة ثعلبها الأليف، إلا أنه لا يزال يحتفظ ببعض السلوك البري، إذ يقفز على الطاولات وداخل الثلاجة لاختطاف الطعام وتخبئته بعيدا عن الأعين.

وليس بلومبير بالجديد على التدجين من بني جنسه في روسيا إذ يعمل العلماء الروس منذ عام 1959 على تدجين الثعالب سيرا على خطى الإنسان القديم الذي حول الذئاب لأكثر الحيوانات أُلفة ووفاء وهي الكلاب.

ويقول يورى جربيك، من مركز أكاديمجرودوك الروسى، إنه على الرغم من ضعف التمويل منذ سقوط الاتحاد السوفييتى إلا أن العلماء لا زالوا مستمرين باختيار الأفراد الأكثر لطفا وتزويجهم من بعض ومن ثم تحليل التغير الجينى الذي يطرأ على السلالات ليتم مقارنته بسلالات الثعالب غير المدجنة.

وأضاف يورى أن عملية تدجين الثعالب تركت أثرا على الحيوانات ظاهرا على هيئتها الخارجية إذ تغير لون فرائها وقصر ذيلها مقارنة بالثعالب البرية.

ويقول آدم واكن عالم الأحياء الأمريكى، إن الاهتمام يتزايد بتجربة الروس مع الثعالب وخاصة بعد اكتشافهم تغير في مستويات هرمون الأكسوتوسين في أدمغة الثعالب المدجنة وهو هرمون يزيد من الشعور بالأُلفة والعاطفة.

ويضيف آدم أن التجارب الروسية أظهرت أيضا قدرا كبيرا من التشابه بين تغيرات جينات الثعالب خلال تدجينها مع تغير جينات الإنسان خلال مراحل تطوره ما قد يدل على أن الإنسان القديم قام بتدجين نفسه قبل أن يدجن الحيوانات.