رئيس سفاجا: رفع 57 طنا وتسوية 300 متر من مخلفات البناء والهدم بمقلب المدينة

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالتعاون مع إدارة النظافة.

وأوضحت رئيس المدينة، أن إدارة البيئة تمكنت من إنهاء أعمال رفع مخلفات الهدم من البناء وتسويتها بالمقلب الخاص بمخلفات الهدم والبناء، حيث تم 57 طنًا وتسوية 300 م.

وأضافت "المغربي"، أنه جارٍ تكثيف الأعمال في رفع مخلفات الهدم والبناء؛ للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث يتم المرور على مقالب القمامة لمتابعة الأوضاع بها واتباع عمليات التغطية، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات.

وشددت على أهمية توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة في تطهير الحاويات، والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات واقية وقفازات.

وأهابت بالمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، والحرص على عدم إلقاء القفازات والكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين وطلاب المدارس، وإلقائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.