 أفغانستان: مقتل 8 أفراد من قوات الأمن المحلية في هجوم لطالبان بإقليم قندوز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان: مقتل 8 أفراد من قوات الأمن المحلية في هجوم لطالبان بإقليم قندوز

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:49 ص

لقي 8 أفراد من الشرطة المحلية وقوة الانتفاضة العامة في أفغانستان مصرعهم، في هجوم شنته حركة طالبان على إقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد.

وقال مصدر -فى تصريح لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأحد- إن مجموعة من مسلحي طالبان شنوا هجوما على نقطة تفتيش أمنية في منطقة (إمام صاحب) ليل أمس السبت؛ ما أدى إلى مقتل 6 أفراد من قوة الانتفاضة العامة وشرطيين محليين اثنين.

وأضاف المصدر أنه في أعقاب الهجوم، قام مسلحو الحركة بسرقة جميع المعدات التي كانت بحوزة قوات الأمن، مشيرا إلى أنهم لاذوا بالفرار قبل وصول التعزيزات الأمنية إلى المنطقة.

من جهتها، تبنت حركة طالبان مسئولية الهجوم.


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