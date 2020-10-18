استمرار وضع وزير داخلية ولاية ألمانية في الحجر بعد مخالطته حارسا مصابا بكورونا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية توماس شتروبل أجرى اختبارا للكشف عن كورونا بعد مخالطته حارسا مصابا، وجاءت النتيجة سلبية.

وأضاف المتحدث أن الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، سيبقى رغم ذلك في الحجر بشكل مبدئي.

وذكر المتحدث، أن شتروبل قادر تماما على ممارسة عمله من المنزل، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع الأطباء حول ما سيتم القيام به لاحقا ومدى ضرورة إجراء اختبارات أخرى أو القيام بتدابير أخرى للحجر.

كان شتروبل وضع نفسه في الحجر وألغى كل مواعيده بعدما تبين إصابة حارس شخصي كان يستقل السيارة معه.