مختبرات دكتور ريديز الهندية وروسيا تنالان موافقة الهند على تجربة لقاح بشري لكورونا

حصلت مختبرات الدكتور ريديز للصناعات الدوائية الهندية المحدودة وصندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم السبت، على الموافقة لإجراء تجارب سريرية بشرية على لقاحهما لفيروس كورونا في الهند، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان عبر البريد الإلكتروني من أحد مطوري اللقاح.

ونقلت بلومبرج عن بيان لصندوق الثروة السيادي الروسي بأن تجارب المرحلة الثانية من المراحل الثلاث ستكون دراسة متعددة المراكز وذات نظم تحكم ورقابة عشوائية وستشمل السلامة والمناعة.

ويعلق الكرملين آمالا كبيرة على لقاح "سبوتنيك - 5 "، الذي يروج له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره أول لقاح مسجل في العالم ، للمساعدة في تثبيت روسيا كقائد لسباق السيطرة على الفيروس الفتاك، ويشير الاسم الذي أطلق على اللقاح إلى أول قمر اصطناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي في عام 1957.

وأسست مختبرات دكتور ريديز و صندوق الاستثمار المباشر الروسي شراكة في سبتمبر لإجراء التجارب السريرية على اللقاح وتوزيعه في الهند.