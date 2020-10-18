المغرب: إيقاف شاب رفع راية «داعش» على بناية

أوقفت قوات الأمن في إقليم اشتوكة آيت باها جنوب غرب المغرب، يوم السبت، شخصا في دوار "أوخريب" بالجماعة الترابية بلفاع، رفع علم تنظيم "داعش" فوق إحدى البنايات.

وتسبب إقدام الشاب، الذي لم تعرف دوافعه، في حالة من الاستنفار بالقرية، قبل أن تسارع الشرطة الملكية، إلى التدخل الميداني والقبض عليه.

ووفق شهود عيان فقد تسببت الواقعة في تجمهر عدد من المواطنين لمعاينتها، قبل أن تنتقل مختلف السلطات، المحلية والأمنية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إلى المكان، حيث تم حجز "الراية المرفوعة" وتوقيف المعني بالأمر.

وتم تفتيش منزل الفاعل، ومصادرة العلم مع توقيف الشاب الذي أقدم على هذا الفعل، وإخضاعه للتحقيق للوقوف على خلفيات الفعل ودوافعه.