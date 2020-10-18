 المغرب: إيقاف شاب رفع راية «داعش» على بناية - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2020 6:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

المغرب: إيقاف شاب رفع راية «داعش» على بناية

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
رويترز
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 6:38 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 6:38 ص

أوقفت قوات الأمن في إقليم اشتوكة آيت باها جنوب غرب المغرب، يوم السبت، شخصا في دوار "أوخريب" بالجماعة الترابية بلفاع، رفع علم تنظيم "داعش" فوق إحدى البنايات.

وتسبب إقدام الشاب، الذي لم تعرف دوافعه، في حالة من الاستنفار بالقرية، قبل أن تسارع الشرطة الملكية، إلى التدخل الميداني والقبض عليه.

ووفق شهود عيان فقد تسببت الواقعة في تجمهر عدد من المواطنين لمعاينتها، قبل أن تنتقل مختلف السلطات، المحلية والأمنية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إلى المكان، حيث تم حجز "الراية المرفوعة" وتوقيف المعني بالأمر.

وتم تفتيش منزل الفاعل، ومصادرة العلم مع توقيف الشاب الذي أقدم على هذا الفعل، وإخضاعه للتحقيق للوقوف على خلفيات الفعل ودوافعه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك