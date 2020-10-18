قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن تجربة عقد امتحانات الثانوية العامة زودت الجهات المعنية بالمحافظة بالخبرة التي ساهمت بدورها في الاستعداد للعام الدراسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء السبت، أن اليوم الأول في العام الدراسي الجديد مر بصورة جيدة جدًا، رغم قلق بعض أولياء الأمور.

وأشار إلى متابعة الوضع الوبائي في المدارس عدة مرات يوميا، مؤكدًا عدم تسجيل أية إصابات أمس.

ولفت محافظ الشرقية، إلى تخصيص غرف عزل لحالات الاشتباه بالمدارس.

وانطلق العام الدراسي الجديد في المحافظات التي تستقبل الطلاب، يوم السبت، على أن تنتظم جميع المحافظات غدا الأحد، وسط إجراءات احترازية ووقائية استثنائية اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ولتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، قررت الوزارة تقسيم المراحل الدراسية على أيام الأسبوع، ليذهب التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي أربعة أيام في الأسبوع، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي يومين في الأسبوع، مع إعطاء مدير المدرسة الحرية في وضع الجدول المناسب لظروف مدرسته.



