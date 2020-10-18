فوربس تعلن قائمة أفضل 50 جهة توظيف في العالم لـ2020

أصدرت مجلة "فوربس" الشهيرة، تصدر قائمتها السنوية لأفضل 50 جهة توظيف في العالم لعام 2020.

وحسب موقع المجلة فقد تم إجراء استطلاعات على أساس دوري من يونيو إلى يوليو هذا العام، وطُلب من المشاركين تقييم جهات عملهم، كما طُلب منهم تقييم رضاهم عن استجابات أصحاب العمل لـ Covid-19.

وتكونت القائمة النهائية للشركات الخاضعة للتقييم، من 750 شركة متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في 45 دولة.

وسيطرت الولايات المتحدة على القائمة بعدد 247 جهة أو صاحب عمل، تليها قارة أوروبا بـ 224، وآسيا وأوقيانوسيا بـ208.

وفيما تخص الشركات وجهات العمل، احتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في قائمة أفضل 50 جهة توظيف في العالم، تليها شركة أمازون وشركة آي بي إم في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، ثم مايكروسوفت، و"ال جي"، وشركة أبل، وأدوبي.

بينما احتلت شركة "هواوي" المركز الرابع عشر، وشركة "اتش بي" المركز السابع عشر، وجاء في المركز الـ50 والأخير، مجموعة علي بابا الصينية للأنشطة التجارية عبر الإنترنت.

العديد من الشركات المدرجة في القائمة لم تكن محصنة ضد تأثيرات Covid-19 على القوى العاملة لديها، فشركة أمازون، على وجه الخصوص، تواجه دعوى قضائية تزعم أن الشركة لم تزود عمال منشأة "JFK8 Staten Island "ببيئة عمل آمنة.

وبحسب تقارير إعلامية، توفي ثمانية موظفين على الأقل من أمازون بسبب Covid-19.

ولكن منذ أن بدأ الوباء، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في مجال السلامة في مكان العمل، ومنحت جميع موظفي الخطوط الأمامية والشركاء مكافأة بلغ مجموعها 500 مليون دولار في يونيو، وأنفقت 4 مليارات دولار على الإجراءات المتعلقة بـ Covid، بما في ذلك توزيع أكثر من 100 مليون قناع للوجه للموظفين.

ويقول متحدث باسم أمازون: "في الأيام الأولى للأزمة، جندنا العديد من الأطباء الرائدين في مجال علم الأوبئة والاستجابة لتفشي المرض في العالم للعمل مع فريق السلامة العالمي المكون من 5000 عضو لابتكار وتنفيذ تغييرات العملية في جميع أنحاء مبانينا".

كما قدمت شركة HP لموظفيها مجموعة من الامتيازات الأخرى غير العادية خلال الوباء.

ووسعت الشركة الأمريكية، المعايير للتقدم بطلب للحصول على صندوق إغاثة الموظفين الخاص بها، مما يسمح لكل شخص واجه صعوبات مالية متعلقة بالوباء بالتقدم للحصول على ما يصل إلى 10000 دولار.

وفي ألمانيا، تبنت شركة التصنيع "سيمنز" أسلوب عن بعد بشكل دائم، وأعلنت في يوليو الماضي أن موظفيها يمكنهم العمل عن بعد يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع بعد انتهاء الوباء.