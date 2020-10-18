 انطلاق المرحلة الثانية من الوعد الصادق والقبض على 28 مطلوبا بالبصرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق المرحلة الثانية من الوعد الصادق والقبض على 28 مطلوبا بالبصرة

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:55 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 28 مطلوبا للقضاء خلال المرحلة الثانية من عملية "الوعد الصادق" التي انطلقت اليوم في محافظة البصرة.

 

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة، شرعت، اليوم، بعملية الوعد الصادق المرحلة الثانية الصفحة الأولى وعلى محورين الشمالي الدير والقرنة، والجنوبي الزبير وسفوان".

 

وأضاف البيان أن "القوة المنفذة للواجب، ألقت القبض على 28 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، فيما ضبطت بندقية نوع كلاشنكوف ومخزنين بندقية دون اطلاقات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق المطلوبين وتعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا، ومازالت العملية مستمرة".

 


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