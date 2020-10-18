محافظ الوادي الجديد يؤكد على تكثيف القوافل الدعوية لنشر الإسلام الوسطي

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد قافلة جامعة الأزهر الدعوية التي تزور المحافظة، والتي تضم كوكبة من العلماء على رأسهم الدكتور نظير محمد عايد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد ورئيس لجنه الفتوي بمشيخة الأزهر الشريف، وذلك لتنفيذ ندوات دعوية بمراكز المحافظة في الفترة من 18 حتى 21 من أكتوبر الجاري، لتوصيل رسالة صحيح الإسلام وسماحة الدين الحنيف في مواجهة كل ألوان التشدد والتطرف والإرهاب.

وأتفق "الزملوط"، مع الوفد علي تكثيف القوافل الدعوية لإستهداف طلاب المدارس والجامعات وكذلك العاملين بالجهات الحكومية، وذلك طبقًا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع المحافظة لتقديم جميع التيسيرات، وتذليل العقبات لإنجاح تلك القوافل التوعوية الهامة.

وأشاد بدور الأزهر التوعوي لنشر ثقافة سماحة الدين الإسلامي وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.