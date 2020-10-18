 العراق يسجل 3 آلاف و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2020 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

العراق يسجل 3 آلاف و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 3:55 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3110 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية- أنه تم تسجيل 3186 حالة شفاء، ووفاة 56 مصابا بالفيروس في عموم العراق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك