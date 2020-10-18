العراق يسجل 3 آلاف و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3110 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية- أنه تم تسجيل 3186 حالة شفاء، ووفاة 56 مصابا بالفيروس في عموم العراق.