تغريم 80 شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في إيطاليا لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا

من المتوقع أن يتم تغريد نحو 80 شخصا حضروا حفل زفاف في جنوب روما؛ لانتهاكهم قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وكان قد تم الإعداد لإقامة حفل الزفاف في بلدية بونتينيا منذ فترة طويلة، ولكن الحكومة الإيطالية بعد ذلك حددت عدد المشاركين في التجمعات الاجتماعية بـ30 شخصا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إعلامية، أوقفت الشرطة فعاليات حفل الزفاف المقام في مطعم في منطقة لاتسيو الأسبوع الماضي، وغرمت كل من الحاضرين 400 يورو "470 دولارا" لكل منهم.

وفي حال تم دفع الغرامة خلال بضعة أيام، سوف يتم تخفيض مبلغ الغرامة.

وتحدثت الإدارة الإقليمية عن سلوك "غير مسؤول".

ويشار إلى حظر الحفلات في إيطاليا منذ الأربعاء الماضي، وسُمح فقط بإقامة حفلات الزفاف، ولكن على أن لا يتعدى عدد الحاضرين 30 شخصا، بحسب ما حددته الحكومة في روما.

ويرجع فرض القيود الجديدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أمس السبت، وتعتزم الحكومة الإعلان اليوم عن تشديد القيود لمكافحة الفيروس.