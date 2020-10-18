تقديرات معدلة: الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بـ7ر28% في الربع الثاني من 2020

أظهرت التقديرات الثالثة والمعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن الاقتصاد انكمش بـ7ر28% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.



ووفقا لصحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية فإن هذا الانكماش يأتي بعد انكماش بنسبة 1ر8% في الربع الأول، بسبب جائحة كورونا.



وبيانات الربع الثاني تمثل أسوأ أداء فصلي للناتج المحلي الإجمالي منذ قيام إسرائيل عام 1948، وتأتي نتيجة الإغلاق الذي شهدته إسرائيل من 17 مارس إلى 20 أبريل.



وبعد التعديلات الموسمية، تشير تقديرات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد عاد إلى نفس المستوى الذي كان عليه في الربع الرابع من عام 2016.



وفي النصف الأول من عام 2020 ككل، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1ر10% على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 4ر3% في النصف الثاني من عام 2019.