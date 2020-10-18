الفلبين تحقق في تفشي فيروس كورونا بين بعض البحارة

تحقق الفلبين الآن في تفشي فيروس كورونا على متن سفينتين، غيرت طاقميها في مانيلا، بعد أن وصل العديد من أفراد طاقمي السفينتين المرضى إلى أستراليا مؤخرا.

وقالت مساعدة وزير الاتصالات لشؤون النقل، جوديس ليبيران، اليوم الأحد، إن إدارة الأمن التابعة للوزارة تنظم لجنة للتحقيق بين الهيئات.

يأتي التحقيق بعد أن تم تسجيل تسع حالات إصابة على الأقل بين طاقمي السفينتين "فيجا دريم" و"باتريشيا اولدندورف" اللتين وصلتا مؤخرا من الفلبين، إلى ولاية "أستراليا الغربية".

وقال مساعد وزير النقل، نارسيسو فينجسون في بيان أمس الأول الجمعة، إنه ربما يتم تطبيق بروتوكولات أكثر صرامة في مراكز تغيير الأطقم، بناء على نتيجة التحقيق.

وأضاف فينجسون: "أن العدوى ربما حدثت قبل أن تجري الحكومة اختبارات موحدة في منشأة جديدة، افتتحتها في ميناء مانيلا، الشهر الماضي للبحارة الفلبينيين الوافدين والمغادرين. وقبل ذلك، كانت الهيئات المعنية بتزويد السفن بطواقمها تعمل من تلقاء نفسها وربما تفتقر إلى المراقبة".

وتوفر الفلبين حوالي ربع القوى العاملة البحرية التجارية في العالم.

وكانت حكومة ولاية "أستراليا الغربية" قد أثارت الأسبوع الماضي مخاوف بشأن حدوث تفش على متن سفن نقل البضائع السائبة وطلبت من الحكومة الاتحادية المساعدة لضمان عدم وصول أي أطقم مصابة أخرى من مانيلا.

وكان بعض البحارة الفلبينيين الذين لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا قبل أن يستقلوا السفينتين، قد ثبت إصابتهم لدى وصولهم إلى موانئ ولاية "أستراليا الغربية".

وحتى أمس السبت، سجلت الفلبين 351 ألفا و750 حالة إصابة بالفيروس و6 آلاف و531 حالة وفاة.