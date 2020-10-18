قال نائب مدير شركة "فيسبوك" نك كليج، في حوار نشرته صحيفة "لوجونال دو ديمونش" الفرنسية، اليوم الأحد، " إنه تم" إلغاء 2,2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وانستجرام" على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الأمريكي.

وكثّفت "فيسبوك" منذ أشهر جهودها حتى لا يتكرر ما حدث عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين مصدرها روسيا، أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح كليج أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا ويساهم في الانتخابات. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، 5 منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضا أدوات ذكاء اصطناعي. يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

ويخزن الموقع "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة 7 أعوام لضمان الشفافية".

وتابع أنه عام 2016 "لم تحدد (الشركة) ولم تزل أي شبكة أجنبية تتدخل في الانتخابات. أما بين مارس وسبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت "فيسبوك" بداية الشهر الجاري، أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي فيسبوك وانستجرام. ووجدت الشركة رابطا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالي فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينج بوينت يو إس آي" التي تسعى لحشد دعم الطلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا سيما في الولايات التي تشهد عادة نتائج انتخابية متقاربة بين المرشحين للرئاسة.