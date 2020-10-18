 سنغافورة تسجل 7 إصابات بكورونا والإجمالي يبلغ 57 ألفا و911 حالة - بوابة الشروق
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سنغافورة تسجل 7 إصابات بكورونا والإجمالي يبلغ 57 ألفا و911 حالة

سنغافورة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:56 ص

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفا و911 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 5 حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، وحالتين من المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أنه لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى، لافتة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 57 ألفا و798 حالة.


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