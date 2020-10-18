أعضاء الشيوخ يصطفون لاستخراج الكارنيهات وتسجيل البصمة

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اصطف أعضاء مجلس الشيوخ لعرض بصمة الوجه واستخراج الكارنيهات للمعينين، وذلك قبيل افتتاح الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ اليوم.

وصرح الأمين العام لمجلس الشيوخ، بأن جلسة اليوم ستكون مذاعة على التليفزيون المصري.

وأوضح أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة 12 ظهراً بأكبر الأعضاء سناً ليتولى دور الرئيس ويؤدي الأعضاء القسم الدستورية.

وأوضح أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وكل عضو يرغب في الترشح يقف ويرفع يده، ويتم تشكيل لجنة حدها الأقصى 7 أعضاء وينادي على كل عضو بعدها لجنة الإشراف تتوجه إلى لجنة الدستور لتتولي عملية الفرز، ثم ترسل الفرز لرئيس الجلسة ليعلن الفائز وبعدها يصعد على المنصة لكي يدير الجلسة.