 رئيس جامعة طنطا: عودة النشاط الرياضي تدريجيا وسط إجراءات احترازية مكثفة - بوابة الشروق
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رئيس جامعة طنطا: عودة النشاط الرياضي تدريجيا وسط إجراءات احترازية مكثفة

علاء شبل
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:53 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:53 م

أعلن الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن بدء النشاط الرياضي بالجامعة بدءًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك بشكل تدريجي فيما يخص الألعاب الفردية التي لا يوجد بها تلامس أو احتكاك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عودة النشاط الرياضي يأتي في ضوء توصيات المؤتمر العلمي الدولي الأول للاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي انعقد في الفترة من 26-27 سبتمبر الماضي، تحت عنوان: "العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالجامعات".

وأضاف أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، سوف يبدأ في تنفيذ خطة الأنشطة للعام الجديد، اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.


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