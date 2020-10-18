مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: فتحنا الباب أمام علاقات إضافية مع البحرين

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إن رحلة وفده إلى البحرين تكللت بالنجاح بعد التوصل للعديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المواضيع، مشيرًا إلى التوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني، مساء الأحد، باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التقدير للملك حمد بن خليقة على نظرته المستقبلية وقراره الشجاع في عمله ونشاطه للتوصل لاتفاقية سلام عميقة من أجل شعوب وأجيال المنطقة.

وأشار إلى أن اليوم كانت الخطوة الأولى لتوطيد العلاقة بين البلدين، متابعًا: «فتحنا الباب أمام علاقات إضافية وعلاقات بين الأشخاص والشركات، تم استقبالنا بحرارة وننتظر بفارغ الصبر زيارة وفد البحرين لإسرائيل».

وغادر وفد إسرائيلي أمريكي، من إسرائيل إلى البحرين، اليوم الأحد، في أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين الجانبين.

ويترأس الوفد من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شباط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقع إعلان سلام مع البحرين في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر، بالتزامن مع توقيع نتنياهو اتفاق السلام مع الإمارات.