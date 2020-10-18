رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية يصل إلى طهران

وصل رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، إلى طهران، اليوم الأحد، للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن عبد الله سيلتقي في زيارته لطهران، التي تستمر ثلاثة أيام، بكبار المسؤولين في إيران لبحث سبل توسيع نطاق العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقبل زيارة عبد الله إلى طهران، قال كبير مستشاري المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية مجيب الرحمن رحيمي، إن عبد الله سيطلع المسؤولين الإيرانيين على آخر التطورات في محادثات السلام في البلاد.

وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية سيطلب أيضا من المسؤولين الإيرانيين التعاون مع حكومة وشعب أفغانستان لدعم عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة.

وزار رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية باكستان والهند قبل زيارة طهران، حيث يسعى إلى بناء إجماع إقليمي لدعم عملية السلام في بلاده.