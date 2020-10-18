عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر نجاة سيدة من موت محتم بعد مرور جرافة فوقها.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تقوم بعبور الطريق، لتصطدم بها الجرافة وتسقط أسفلها دون أن تمر عليها العجلات، وهو ما جعلها تنجو من موت محتم.