 كثافات مرورية متحركة في القاهرة والجيزة وسيولة في المحافظات - بوابة الشروق
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كثافات مرورية متحركة في القاهرة والجيزة وسيولة في المحافظات

مصطفى أمير:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 9:55 ص

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، معدلات سير طبيعية على معظم المحاور المرورية بالتزامن مع اليوم الثاني لبداية العام الدراسي، فيما ظهرت بعض الكثافات المتحركة في بعض المناطق.

وشهدت محافظات الوجه القبلي والبحري والطرق الساحلية سيولة في الحركة المرورية.

فيما ظهرت بعض الكثافات بمنطقة الكونيسة في الاتجاه القادم من المريوطية للمنيب، وأعلى الطريق الزراعي المتجه لنفق السلام.

وشهد دائري المريوطية والمتجه لمنزل الصحراوي بعض الكثافات، كما شهد أيضا محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام، وظهرت بعض الكثافات أعلى الطريق الدائري من محور صفط لشارع ثروت.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر بسبب وجود سيارة معطلة، وأعلى كوبري العباسية في اتجاه لطفي السيد.


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