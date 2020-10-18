تفاصيل مقتل شاب سقط من نافذة شقة خطيبته بالوراق

تواصل نيابة الوراق التحقيقات مع فتاة بعدما سقط خطيبها السابق من نافذة الشقة من الطابق السابع ولقى مصرع في الحال.

وطلبت النيابة سرعة نتائج الطب الشرعي حول الواقعة معرفة ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الحادث.

واستمعت النيابة الى أقوال المتهمة "منال" 25 عاما، وقالت ان الضحية كان خطيبها ولكن بعد فترة تم فسخ الخطوبة، وكان يحاول التواصل معها دائما وكانت ترفض، وأضافت في يوم الواقعة استغل الضحية عدم وجود أهل خطيبته السابقة في البيت ودخل الى شقة بالحيلة وحاول ممارسة الرذيلة معها ولكنها قاومته، فحاول فهددها بإلقاء نفسه اذ كان لم تستجيب له.

وتابعت انها تفاجئت بسقوطه من نافذة الشقة، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي لإفادتها بتفاصيل الواقعة، وهل اذا كان هناك شبه جنائية من عدمه في هذا الحادث.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قرر تجديد حبس المتهمة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد سقوط شاب من نافذة، ما أسفر عن مصرعه، وتبين من التحريات أن المجنى عليه توجه إلى منزل خطيبته السابقه، ولقى مصرعه بعد سقوطه من نافذة الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.