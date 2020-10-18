حاكم نيويورك: إعادة فتح دور السينما خارج مدينة نيويورك بربع طاقتها

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، يوم السبت، إنه سيسمح بإعادة فتح دور السينما خارج مدينة نيويورك في 23 أكتوبر بعد توقف دام لأشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال كومو إن على دور السينما العمل بربع طاقتها على أن يكون الحد الأقصى أمام كل شاشة 50 مشاهدا، وذلك في المقاطعات التي لديها معدل إصابة أقل من اثنين بالمئة في المتوسط لمدة 14 يوما ولا توجد بها بؤر عدوى.

وسيكون على رواد السينما وضع الكمامات إلا عند الجلوس وتناول الطعام أو الشراب، وسيتعين على دور العرض أن تفي بمعايير تنقية الهواء والتهوية.

وأعلن الحاكم هذه الخطوة في مؤتمر صحفي يوم السبت، وقال إن نيويورك تحرز تقدما في التصدي لبؤر انتشار "كوفيد-19" في بعض مناطق الولاية، بما في ذلك بروكلين وكوينز في مدينة نيويورك.