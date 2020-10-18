سويسرا تفرض قيودا على التجمعات في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الأحد، فرض حظر على تجمع أكثر من 15 شخصا في الأماكن العامة، وطالبت المواطنين بتجنب التجمعات الخاصة بوجه عام، وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أواخر سبتمبر الماضي.

كما قررت الحكومة توسيع نطاق سياسة الإلزام بارتداء الكمامات، التي كانت مقصورة على وسائل النقل العام، لتشمل جميع الأماكن العامة المفتوحة مثل المحال والأماكن الثقافية والمستشفيات والكنائس.

وسوف يتعين على الأشخاص الذين يلتقون بصورة منفردة تغطية أنوفهم وأفواههم ما لم يكونوا جالسين يتناولون الطعام أو المشروبات.

بالإضافة لذلك، طُلب من الشركات السماح للموظفين بالعمل من المنزل لتقليل الاتصال الاجتماعي.

ومن المقرر بدء تطبيق القواعد الجديدة غدا الاثنين.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة أمس الأول الجمعة، فقد سجلت السلطات الصحية السويسرية متوسط إصابات يومية يقدر بنحو 1700 حالة إصابة جديدة خلال السبعة أيام الماضية، وهو ما يمثل أعلى بواقع مرة ونصف مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقالت رئيسة سويسرا سيمونيتا ساماروجا في مؤتمر صحفي "هذا تفشي متسارع"، مضيفة "الوضع خطير".

وأضافت أن جميع مناطق البلاد وجميع الفئات العمرية تضررت من الزيادة، كما أن عدد الحالات المصابة بالفيروس التي يجرى نقلها للمستشفى يزداد.

وأوضحت: "أنا مقتنعة أن المواطنين سوف يظهرون تفهما"، مشيرة إلى أن الإجراءات ضرورية لتجنب زيادة الضغط على المستشفيات.